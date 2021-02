Belen Rodriguez in tv: "Aspetto una bambina, si chiamerà Luna Marie"

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Belén Rodriguez incinta di una bambina ha svelato il nome: "Si chiamerà Luna Marie". La bambina nascerà in estate ed è frutto dell'amore fra la showgirl argentina e il nuovo compagno, Antonino Spinalbese. “Sognavo fosse una femminuccia - ha detto Belen -. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, "avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Belen ha anche raccontato un retroscena della sua storia con Spinalbese: "Stavamo insieme da veramente poco, e sono rimasta incinta. Quando lo abbiamo scoperto - ha spiegato - eravamo basiti perchè non ce lo aspettavamo. Purtroppo però dopo 4 giorni ho perso il bambino. Siamo stati molto male. Il mese dopo però è arrivata la nuova gravidanza".

Era il 2012 quando Belen ha conosciuto Stefano De Martino. I due si sono sposati il 20 settembre 2013. Qualche mese prima era nato il loro figlio, Santiago. Nel 2015 la fine della relazione. A nulla è valso un riavvicinamento nel 2019.