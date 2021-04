Can Yaman e Diletta Leotta: gli auguri di Pasqua con l'uovo gigante

Can Yaman e Diletta Leotta pubblicano una foto insieme per augurare buona Pasqua 2021 ai loro fan. Circondati dalle uova di cioccolato nella loro nuova casa, un Attico con vista Colosseo nel cuore di Roma. Un Pasquetta all'insegna della dolcezza per Can Yaman e Diletta Leotta che su Instagram pubblicano una foto al ritraendosi uno a fianco dell’altra, con tanto di uovo gigante personalizzato, per fare gli Auguri di Pasqua. Neanche il tempo di pubblicare lo scatto, che il post è stato preso d’assalto, facendo incetta di like e commenti degli utenti, che sono andati in subbuglio

Sembrerebbe dunque che la love story più chiacchierata prosegua a gonfie vele.

Nonostante alcuni dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore, i due appaiono sempre felici e affiatati. C'è chi nei mesi scorsi aveva insinuato che la loro fosse solo una relazione costruita a tavolino, eppure i due non mancano occasione per smentire tali voci. Come del resto ha fatto l'attore Turco nella sua intervista ad un noto settimanale la settimana scorsa, uscendo allo scoperto. Stando alla foto di oggi, condivisa sul profilo Instagram della giornalista catanese, infatti, la coppia sembra più felice che mai. Anzi, c'è di più. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra anche che per Diletta e Can sia in arrivo... un bambino. "Per Diletta Leotta e Can Yaman la cicogna potrebbe essere già in volo", aveva dichiarato un'amica della presentatrice di Dazn che ha preferito rimanere anonima.

Se fosse vera la notizia, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena. Sempre qualche settimana fa, il trentunenne Can Yaman era stato avvistato al Porto di Catania, la città natale della Leotta forse a conoscere la famiglia di lei. Che l'attore Turco abbia chiesto la mano della bella Diletta regalandole anche un anello dal valore di 40 mila euro di cui tanto si vocifera? Magari dopo la foto che li ritrae con l'uovo di Pasqua gigante spunterà a foto con tanto di anello di fidanzameto.