Can Yaman nella movida di Palermo (senza Diletta Leotta) VIDEO

Palermo – Subito nella movida Can Yaman, appena atterrato a Punta Raisi, il bagno di folla con fan è proseguito ieri notte per le vie del centro del capoluogo dov’è stato letteralmente assalito da giovani e meno giovani con richieste di selfie, autografi, saluti e baci. La star della soap “Daydreamer – Le ali del sogno” è in Sicilia per le riprese di “Viola come il mare”, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nell’autunno 2022.

Ad attenderlo non c’era però l’ormai ex fidanzata Diletta Leotta, ma l’ex Miss Italia Francesca Chillemi: la 36enne attrice messinese - già incrociata sul set dell’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 6”, dove il modello turco era apparso per un cameo - sarà infatti coprotagonista della nuova fiction Mediaset. Nella foto sono insieme a un aperitivo “protetto” in zona Chiavettieri, prima che si scatenasse il delirio.