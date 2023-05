Clara Soccini, di Mare Fuori, a Noto per l'Infiorata. FT

Noto - Clara Soccini è madrina dell'Infiorta di Noto 2023.

Clara è nata a Varese nel 1999 e ha 23 anni. Sin da piccola si appassiona alla musica e mentre frequenta il liceo linguistico, inizia a prendere lezioni di pianoforte e di canto. Finito il liceo, decide di trasferirsi a Milano per cercare di sfondare nel mondo della musica. Non tutto va come previsto e inizia a lavorare come modella. Diventa molto famosa, poi, grazie alla sua interpretazione di Giulia, il cui nome d’arte è Crazy J che entra nell’IPM della celebre serie Mare Fuori. Anche nella serie interpreta una musicista trapper.

Clara Soccini ha lavorato e lavora tutt’oggi come modella, influencer e attrice, ma la sua passione più grande rimane la musica. Ha esordito con il suo primo singolo durante la pandemia: “Io e te” in collaborazione con il rapper Nicola Siciliano. Non solo, ha scritto e cantato anche altri brani: Ammirerò, Freak, Bilico. Il grande successo arriva con “Origami all’alba” un brano scritto da Matteo Paolillo e cantato da lei, che nel giro di un mese ha fatto milioni di visualizzazioni e l’ha portata a vincere il disco d’oro. Ha deciso di lasciare tutto e dedicarsi unicamente alla musica e ha firmato un contratto con Warner.

Sulla sua vita privata, Clara è molto riservata e non ama condividere troppe informazioni. Per cui, al momento non sappiamo se sia fidanzata oppure no. C’è stato un bacio con il cantante indie Sangiovanni, ma pare fosse uno scherzo tra amici. Ad oggi lei ha un profilo Instagram seguito da oltre 189 mila followers.