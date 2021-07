Lele Mora in Sicilia: ci riprova con Prince Carlos, un bambino di 4 anni

Agrigento - Lele Mora in vacanza nella città dei Templi: l'agente è arrivato qualche giorno fa da Milano, ospite in una villa di amici che hanno tenuto una grande ricevimento per celebrarlo. Lui dice di sentirsi ormai "in famiglia" in Sicilia: nel 2020, ricorderete, aveva già provato a lanciare nel mondo dello showbiz Angela da Mondello e il tormentone “Non c’è Covvidi”. L’avventura è finita a schifio, pure con lo sponsor Barbara D’Urso.

Quest’anno ci riprova con Prince Carlos, il nickname un baby influencer agrigentino che a soli 4 anni ha già un migliaio di follower sui social. Rivedremo presto Mora sull’Isola: gli impegni lo reclamano e non s’è potuto permettere che una breve visita, ma giura che tornerà per un soggiorno più lungo.