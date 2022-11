Ema Stokholma e il ballerino palermitano stanno insieme: è ufficiale

La speaker radiofonica e il suo insegnante di danza hanno ufficializzato la loro relazione durante la semifinale del dancing show anadata in onda, ieri sera

Niente più dubbi: Ema Stokholma e Angelo Madonia di Ballando con le Stelle stanno insieme!

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram e poi nel corso della semifinale del varietà di Milly Carlucci.



Che questa diciassettesima edizione di Ballando con le stelle fosse movimentata lo si era capito, tra parolacce in diretta, colpi di scena, espulsioni e litigate (ieri sera, di nuovo, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi), ma che potesse far sbocciare anche una storia d’amore non era stato previsto da molti, inclusi i due diretti interessati. Dopo un palese feeling sulla pista da ballo, tra la concorrente Ema Stokholma e il maestro Angelo Madonia è scattata infatti la scintilla.

Ieri sera, durante la prima semifinale di “Ballando con le stelle”, la concorrente Ema Stokholma e il ballerino palermitano Angelo Madonia sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro relazione nata tra una prova e l’altra. Galeotto è stato dunque il talent show condotto da Milly Carlucci. Nella clip mandata in onda prima della loro performance, Ema Stokholma ha spiegato il motivo per cui ci ha messo po’ ad ammettere, prima a se stessa e poi davanti alle telecamere, di essersi innamorata del suo insegnante di danza: “L’amore mi fa sentire debole”.



Perchè Ema Stokholma ha paura dell’amore

“E’ la classica donna che dice: ‘Ho paura dell’amore perché poi una volta che mi innamoro ho qualcosa da perdere’. Vorrei che capisse che c’è molto da guadagnare”, è stato il consiglio arrivato da Selvaggia Lucarelli. “Ho paura di fare la figura della sottona – ha argomentato la concorrente – Il sottone è quello che si espone a tal punto che poi l’altra persona prende tutto per scontato”. “Ma io ti ho mai dato per scontata?”, ha chiesto Angelo Madonia.

“Mi espongo perchè ho capito che è una cosa seria”

“Inizialmente gli chiedevo: ‘Tratteniamoci un po’, non sdoganiamo qualcosa che non sappiamo neanche cosa sia’ – ha svelato Ema Stokholma – Questa cosa lui l’ha tenuta per buona e quando io ho cominciato invece ad aprirmi, lui pubblicamente continuava a tenersi. ‘Ema Stockholma si dichiara ma lui fa un passo indietro’. Che cosa?”. Angelo Madonia ha ribattuto dicendo che, da buon siciliano, “le cose non si dicono, si fanno”. “Non è da me espormi cosa tanto, però alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo e sto imparando a capire che è appunto una cosa seria – gli ha fatto eco la neo fidanzata – Quindi posso anche espormi. Non ho tanta paura del domani. Ha le chiavi di casa mia”.

Alberto Matano benedice la coppia

“Inizialmente avevo messo un po’ di paletti: io sto da sola in casa per i prossimi 5 anni, non voglio sapere niente, ho i miei progetti e basta – ha aggiunto -Questi progetti non comprendevano assolutamente un Angelo Madonia. Non è che i miei piani sono cambiati, è che lui in qualche modo – nel senso positivo della cosa – non li ha rispettati. Forse io mi ero messa un sacco di paletti e avevo bisogno di una persona che non li rispettasse e mi facesse capire che erano solo paletti”. “Essere sottone non è una cosa brutta, è una cosa brutta se tu ridi di me. Ma se ti metti in ginocchio anche tu e dici ‘amiamoci’ allora siamo due sottoni”, ha ironizzato la concorrente. “Siamo una famiglia di sottoni”, ha chiosato il ballerino palermitano. Dopo la perfomance (un paso doble sulle note di “Non sono una signora”), la coppia ha ricevuto la benedizione di Alberto Matano, amico personale di Ema Stokholma. “Io ho capito che Angelo è un uomo speciale e sono molto contento”, ha detto il conduttore de “La vita in diretta”.