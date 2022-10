Angela da Mondello al GF Vip in crisi isterica: «Non mi fanno entrare!»

Roma - Angela da Mondello ha deciso di cominciare a registrare video fuori dagli studi del GF Vip: la donna, divenuta celebre per il tormentine "Non ce n'è di Coviddi" si era recata da Palermo a Cinecittà per far parte del pubblico del reality, ma le è stato impedito di entrare. Ha, quindi, postato su Instagram alcuni video in cui si mostra in lacrime e in preda alla disperazione. Nel pomeriggio aveva scritto sui social: “Ci stiamo preparando per una cosa bellissima stasera che succederà il botto. Lo sapete che io faccio succedere il botto. Stasera farò calare i sipari”. Ma il sipario è calato su di lei: dopo aver viaggiato dalla Sicilia a Roma, è stata respinta all'ingresso degli sudios.

"Mezzora fa prima dell’inizio del programma mi arriva un’altra mail che mi dice che non c’erano più posti e tutto era pieno, ma non è vero nulla - si sfoga - . Questa è una scusa perché sono Angela da Mondello. Mi temono? Ci sembrava che potevo fare lo scandalo? Aggiungo che ho parlato con Signorini su Instagram. Lui educatamente mi ha detto ‘Angela tu non hai fatto del male a nessuno. Non hai tolto la vita a nessuno, non ti preoccupare. Fai la tua vita per come la stai facendo’. Però perché sono Angela da Mondello non mi fate entrare? Cosa state facendo sul mio nome?”.