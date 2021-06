Isola dei famosi: Awed è il vincitore della sesta edizione

Isola dei famosi: Awed è il vincotore della sesta edizione. Simone Paciello in arte Awed: ecco chi è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2021. Il più giovane naufrago di questa edizione, 25 anni, si è aggiudicato il montepremi di 100 mila euro che andrà in beneficienza. Si conclude così la prima edizione targata Ilary Blasi del reality show di successo che quest’anno per la prima ha visto i naufraghi contendersi il titolo in Honduras a causa delle restrizioni anti Covid-19. L’influencer ha avuto la meglio su Valentina Persia, seconda classificata legata alla città di Scicli come molti sapranno.

Sui social e non solo si continua a parlare della vittoria di Awed all’Isola dei famosi 2021. I primi ad essere felici per la vittoria del giovane YouTuber napoletano sono i suoi familiari: “Sei il mio orgoglio! Amore mio dal primo all’ultimo giorno hai fatto un percorso meraviglioso! MERITI TUTTO!”, ha scritto nelle storie di Instagram la sorella Nunzia. Anche Tommaso Zorzi, opinionista del reality show di Canale 5, si è detto soddisfatto della vittoria di Simone Paciello: “Sono contento che abbia vinto Awed”, ha detto su Instagram.

A causa delle restrizioni contro il contagio da coronavirus e della necessità di effettuare la quarantena al rientro in Italia, per la prima volta nella sua storia il vincitore dell'Isola dei famosi 2021, Awed, è stato proclamato direttamente in Honduras. Una novità dettata dalle necessità, che potrebbe anche rappresentare un precedente interessante per il programma in vista di una revisione del format o, comunque, di qualche cambiamento a partire dalla prossima stagione. Awed, Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Valentina Persia sono stati i finalisti 2021 dell'Isola dei famosi, che si sono dati battaglia fino alla fine per conquistare l'ambito premio.

Dei 6 finalisti, solo 2 di loro hanno iniziato l'avventura in Honduras fin dal primo giorno e sono più determinati che mai ad arrivare fino alla fine. Nel Paese sudamericano sono arrivate anche Cecilia Rodriguez e Arianna Cirinnone, fidanzate di Moser e di Cerioli, che si sono sfidate per contendersi un abbraccio dal loro fidanzato. In Honduras è arrivato anche il fratello di Awed per sostenerlo in quest'ultimo rush finale. In studio, Ilary Blasi e i suoi opinionisti. Non è stata un'edizione semplice: sono stati innumerevoli gli abbandoni e i ritiri per infortuni, alcuni dei quali piuttosto seri come quello a Paul Gascogne o quelli, entrambi di tipo oculistico, di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi. Senza dimenticare la mano di Iva Zanicchi, costretta a lasciare la diretta poche settimane fa a causa di una puntura di una vespa. Tante sono state le discussioni e le liti, alcune molto accese. Nessun amore è scoppiato quest'anno all'Isola dei famosi ma sono nati intensi rapporti di amicizia come quello tra Vera Gemma, ormai a casa e insieme al suo Jedà, e Awed.

La prima sfida è stata tra Matteo Diamante e Awed. Sono stati loro i primi a sfidarsi per il sesto posto ed è stata palese la delusione negli occhi di Diamante nello scoprire durante la diretta di essere andato al televoto proprio per il voto di Awed, che nonostante l'amicizia con Matteo ha deciso di nominarlo. Scintille nei primi minuti di programma e carte scoperte subito per tutti i concorrenti, che giunti alla fine del programma non avevano più nulla da nascondere. La stoccata più forte ad Awed l'ha data il padre di Diamante dopo l'uscita del figlio: "Hai un finto amico".

Matteo Diamante si è classificato sesto. Come da pronostico, a lasciare l'Isola come quinta classificata è stata Beatrice Marchetti che ha perso la sfida contro Ignazio Moser. Il ciclista pochi minuti prima ha avuto modo di incontrare la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sbarcata in Honduras, alla quale si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio. L'argentina ha vinto la sfida con Arianna Cirinnone e ha così potuto trascorrere del tempo insieme al fidanzato, naufrago da due mesi. Ma il secondo televoto è stato quello decisivo per Ignazio Moser, che non è riuscito a vincere lo scontro con Valentina Persia, classificandosi al quarto posto.

Sul terzo gradino del podio si è posizionato Andrea Cerioli, superato al televoto con Awed. L'ultima sfida è stata tra Valentina Persia e Awed ed è stata vinta dall'influencer, che si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza.

Peccato per Valentina Persia 49 anni, che in molti forse non sapranno è legata alla città di Scicli come spesso ha dichiarato lei stessa. Con una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, brava comunque per il suo secondo posto