Simona Ventura e Giovanni Terzi in luna di miele

Capri - Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati lo scorso 6 luglio dopo sei anni d'amore. La conduttrice e il giornalista sembrano essere più felici che mai e in queste settimane si sono goduti la loro luna di miele tutta italiana tra le isole di Capri e Ischia. I due neo sposi hanno documentato tutto tramite storie Instagram ma solo nelle scorse ore, Simona ha postato un video che raccoglie tutti i più bei momenti insieme al marito.

Simona Ventura ha pubblicato nel proprio profilo Instagram un video romantico della sua luna di miele con Giovanni Terzi. La didascalia che accompagna il post recita così: «Ed ecco il reel della nostra honeymoon raccontato dal mio telefono per me e per mio marito. Il più bel viaggio della nostra vita! GRAZIE a tutti voi che l’avete reso possibile e, soprattutto, mi sono resa conto una volta di più, che non esiste un paese più bello dell'Italia. Uniamoci per preservarlo e proteggerlo!». Il post ha riscosso moltissimo successo ed è piaciuto anche ad Antonella Clerici che ha commentato: «Ma che belli!».

Tuttavia, nonostante i commenti romantici e teneri, qualcuno ha anche attaccato Simona Ventura e Giovanni Terzi, scrivendo: «L'Iban sulle partecipazioni ha dato i suoi frutti...». Infatti, proprio prima del matrimonio, circolava un'indiscrezione secondo cui sugli inviti ci fosse scritto il codice bancario per permettere il viaggio di nozze agli sposi.