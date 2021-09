Covid, un drone controllerà la temperatura dei bagnanti

Ostia- Il Grande Fratello guarderà dal cielo se abbiamo la febbre da Covid.

La ASL Roma 3, per garantire la sicurezza in spiaggia, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre, effettuerà un volo di ricognizione con un drone sul litorale di Ostia, dalle 11 alle 16.

Il drone – ha spiegato l’ASL – volerà a un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Scopo del volo è il controllo della temperatura che avverrà in modo automatico da parte del dispositivo.

Sempre la Asl, in vista della ripresa delle attività scolastiche, ha predisposto per i ragazzi della fascia d’età 12-18 anni e per il personale docente e quello scolastico a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 per garantire una ripresa in sicurezza.