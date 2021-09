Terza dose ed estensione del green pass: si ritorna tutti all’hub

Roma – Non solo vaccino obbligatorio, alla faccia di Salvini l’“altra” maggioranza del governo Draghi tira dritto pure sulla terza dose anti Covid e sull’allargamento graduale del green pass a sempre più soggetti e attività. La terza dose per tutti è data per scontata, anzi “si comincerà già a settembre e si partirà dalle persone che hanno una risposta immunitaria molto fragile" annuncia il ministro Speranza. Nelle prossime settimane sarà chiarito chi, come e quando si dovrà ripresentare all’hub per l'ulteriore richiamo. La risposta anticorpale ai sieri è ancora molto individuale e, sebbene la protezione sia data ottimisticamente a 12 mesi, certamente saranno richiamati i primi che hanno ricevuto il siero a inizio anno, le cui difese dal virus potrebbero essere più logore. Personale sanitario e grandi anziani fragili restano le categorie più a rischio: i primi per l’esposizione ai contatti con i pazienti, i secondi per le patologie pregresse di cui soffrono.

Anche sul green pass "non dobbiamo decidere se estendere l'utilizzo, ma a chi e quando" chiarisce il presidente del Consiglio: che diventerà rapidamente un nuovo documento d’identità da portare sempre appresso non ci piove, tocca solo deciderne tempi e modi. Dopo sanitari e docenti, i prossimi a cui sarà esteso l’obbligo del certificato verde sul posto di lavoro (e quindi, in sostanza, di vaccinarsi) saranno - a partire da ottobre - i dipendenti della Pubblica amministrazione: basta smart working, il ministro Brunetta vuol far tornare tutti in presenza. L’intenzione dell’esecutivo è però di allargare la misura a tutti i lavoratori in generale, sfidando centrodestra e sindacati. Un’estensione rivolta il prima possibile non solo ai target ma anche ai servizi, come i mezzi pubblici cittadini.