Il Barocco Line ferma a Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa e Donnafugata

Ragusa - Da domenica torna il Barocco Line, fino al 10 ottobre: 17 collegamenti nei giorni festivi per scoprire la Val di Noto e le sue perle con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa e Donnafugata. Per ora è tornato attivo il “trenino”, che vediamo nel video in fondo, ma è un’altra cosa.

Tornando al programma estivo di Trenitalia, c’è la novità del Taormina Line attivo fino al 5 settembre: 6 collegamenti aggiuntivi fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. Dal 24 giugno partirà pure il Taormina Link, dall'1 luglio l'Etna Link. Confermati il Cefalù Line e l’intera offerta degli Intercity Notte e Giorno che collegano Roma e Milano alla Sicilia e ai suoi lidi.