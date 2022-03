Dieta detox: i cibi che aiutano a depurare l’organismo a Marzo

Nulla è meglio, per depurare l’organismo, di alcuni cibi ed alimenti che sapranno letteralmente rinvigorirci e farci sentire più leggeri. Scopriamo quali sono i cibi di stagione per depurare l’organismo da mettere nella spesa di marzo

Con il cambio di stagione è bene iniziare a pensare alla depurazione del nostro organismo. In inverno capita spesso di consumare cibi più calorici e di abbondare anche con i grassi prediligendo piatti più elaborati. Per depurare l’organismo dobbiamo consumare alcuni cibi di stagione: ecco quelli da mettere nella lista della spesa di marzo. Tra circa un paio di settimane entriamo nella primavera e anche se ancora il clima è piuttosto rigido a breve ci ritroveremo con temperature più miti e giornate più lunghe. Quando avvengono i cambi di stagione spesso l’organismo ne risente.

Ecco che allora si rende necessario prestare più attenzione alla dieta e ai cibi che introduciamo prediligendo una dieta sana ed equilibrata, evitando cibo spazzatura ma preferendo alimenti sani come frutta e verdura di stagione.

Con il freddo infatti siamo maggiormente portati a fare degli sgarri. Ma quando poi ci apprestiamo ad andare incontro al cambio di stagione è bene tornare nei ranghi, anche perché in questi momenti l’organismo tende ad indebolirsi.

Dieta detox per il cambio stagione: i cibi che aiutano a depurare l’organismo di Marzo

Una dieta detox è sicuramente da preferire.

Niente è meglio, per depurare l’organismo, di alcuni alimenti sani e naturali. Cibi che sapranno darci la giusta soddisfazione a tavola, al tempo stesso senza pesare sul nostro girovita e sull’efficacia dell’organismo. Che quindi non dovrà faticare nello smaltire le sostanze considerate di scarto.

Scopriamo allora quali sono i cibi di stagione che aiutano a depurare l’organismo da inserire nella lista della spesa di marzo.

Ecco i cibi per depurare l’organismo a marzo

In particolare scopriamo quali sono i cibi che ci aiutano a depurare l’organismo svolgendo una funzione detox in vista della primavera. Ecco cosa mettere nella lista della spesa di marzo.

1) Finocchi. Sono ortaggi che aiutano a depurare l’organismo perché stimolano la diuresi e la funzione intestinale. Inoltre, hanno un basso contenuto calorico quindi sono adatti nelle diete ipocaloriche, meglio ancora se consumati crudi. L’anetolo presente al loro interno riesce a stimolare l’appetito e la secrezione gastrica. I finocchi poi sono ideali contro il gonfiore intestinale.

2) Carciofi. Questi ortaggi tipicamente di stagione sono perfetti per tenere a bada i valori della glicemia e del colesterolo. Apportano una discreta quantità di fibre, inoltre, contengono la cinarina, che aiuta a proteggere il fegato, ed è quella che conferisce il sapore amarognolo al carciofo. Si tratta di un polifenolo che stimola la produzione della bile aiutando così l’organismo a digerire i grassi. Non solo, serve anche a far smaltire le tossine da reni e fegato. Se li consumiamo crudi possiamo trarre anche maggiori benefici. Inoltre, facilitano la diuresi e aiutano contro l’intestino pigro.

3) Asparagi. Tra i vegetali che arrivano a primavera e che possiamo anche trovare spontanei nel bosco ci sono senza dubbio gli asparagi. Contengono molte fibre e aiutano i reni a depurarsi. Sgonfiano l’addome e aiutano a contrastare la ritenzione idrica combattendo anche la cellulite. Grazie all’arginina poi permettono di smaltire le tossine favorendo la funzione epatica e renale. Hanno anche un ruolo importante nella prevenzione dei tumori al colon.

4) Cavoli. Dai broccoli al cavolfiore, passando per la verza, il cavolo cappuccio, i cavoletti di Bruxelles, e tanto altro. Sono dei vegetali che appartengono alla famiglia delle Brassicacee. Questi ortaggi aiutano nella prevenzione dei tumori, inoltre, sono ricchi di fibre, antiossidanti e vitamina C. Il cavolo cappuccio poi agisce in particolare su reni e intestino, aiutando ad eliminare le tossine. Le fibre inoltre rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi.

5) Mele. Anche se si trovano tutto l’anno, in inverno è sicuramente il periodo in cui si consumano maggiormente le mele. Ricche di pectina e fitosteroli aiutano la motilità intestinale. Inoltre sono ricche di acqua e fibre e donano senso di sazietà. Regolarizzano l’intestino sia in caso di stitichezza che di diarrea. Inoltre, tengono bassi i livelli di colesterolo nel sangue così come la glicemia.

Oltre a quelli citati anche altri tipi di frutta e verdura possono aiutare a disintossicarsi, un esempio sono i cardi, il limone o i porri. Non dimentichiamo infine che possiamo anche preparare degli squisiti centrifugati proprio a base di questi cibi detox e di stagione o un decotto al carciofo per far ritrovare benessere a fegato e intestino.

Una depurazione efficace parte dall’alimentazione e per aiutare stomaco, intestino e fegato ad adempiere al meglio alle proprie funzioni è necessario eliminare le sostanze tossiche e nutrirsi con alimenti “alcalinizzanti” che limitano le infiammazioni. Perché non iniziare a Marzo?

Se non ci si sente di seguire drastiche diete detox e pratiche detossinanti intense si può comunque iniziare ad eliminare le tossine accumulate scegliendo gli alimenti giusti ed eliminando quelli infiammatori.