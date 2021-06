I 9 alimenti che abbassano velocemente il colesterolo

Alcuni alimenti possono abbassare i livelli di colesterolo LDL . Partiamo da un concetto basilare e semplificato il più possibile: il colesterolo è un tipo di grasso presente nel nostro corpo ed è indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo e per e la moltiplicazione cellulare. Spesso viene associato a patologie o problemi di salute: è in realtà un elemento fondamentale per la vita degli uomini, non a caso il nostro organismo produce la maggior parte del colesterolo di cui ha bisogno in modo naturale. Fatta questa doverosa precisazione, è necessario aggiungere che una presenza eccessiva di colesterolo nel sangue, dovuta all’alimentazione ma anche alla genetica o altri fattori esterni, può significare un rischio per la nostra salute.

Per questa ragione si tende a separare, in modo molto approssimativo ma chiaro, il “colesterolo buono” dal “colesterolo cattivo”, proprio per far capire che non si tratta di un elemento nocivo di sé per il nostro corpo, ma che comunque dev’essere sempre tenuto sotto controllo.

Il colesterolo si deposita nelle arterie favorendo l’ostruzione delle pareti sanguigne e il pericolo della formazione di trombi e placche, che possono condurre un individuo a ictus e infarti con conseguenze mortali. Il colesterolo è un nemico insidioso, che spesso non si vede ma c’è. I suoi valori possono essere determinati grazie alle analisi del sangue. Se i risultati ci hanno messo davanti all’evidenza di livelli di colesterolo troppo elevati nel nostro organismo, dobbiamo certamente provvedere nell’immediato a fare subito qualcosa per il bene della nostra salute. E’ molto importante soprattutto modificare il proprio stile di vita alimentare e la nostra dieta di conseguenza. Alcuni cibi infatti, possono favorire la consistente discesa dei livelli di colesterolo LDL aiutandoci a combattere l’ipercolesterolemia. Ecco i nove cibi che abbassano il colesterolo velocemente

Dieta, ecco gli alimenti che abbssano il colesterolo e fanno dimagrire velocemente

1. L’avena

Al primo posto nella classifica dei cibi che abbassano il colesterolo velocemente troviamo l’avena, un cereale ampiamente sfruttato per la colazione mattutina di inizio giornata. Due porzioni quotidiane ci aiutano a ridurre il colesterolo e a farne scendere i livelli nel sangue.

2. L’olio extra vergine di oliva

Al secondo posto tra i cibi che favoriscono l’abbassamento del colesterolo troviamo un condimento salutare ricco di proprietà benefiche per l’organismo come l’olio extra vergine di oliva. I suoi grassi monoinsaturi favoriscono inoltre l’aumento del colesterolo buono.

3. Il salmone

Al terzo posto della nostra classifica ecco il salmone, un pesce ricco di benefici acidi grassi omega-3 anti colesterolo e che prevengono la formazione di coaguli nel sangue. Inserire il salmone nella dieta quindi è ottimo.

4. Il carciofo

Quarto posto della nostra classifica per il carciofo, che aiuta a depurare le arterie prevenendo il rischio di arteriosclerosi.

5. I fagioli

Quinto posto in classifica per i fagioli, che grazie alla loro grande abbondanza di fibre fanno scendere il livello di colesterolo nel sangue.

6. Il limone

Il sesto posto della nostra classifica è riservato a un agrume molto conosciuto e sfruttato anche come condimento, il limone. Il limone previene la formazione delle placche arteriosclerotiche bloccando l’ossidazione delle lipoproteine all’interno dei vasi sanguigni. Inoltre depura e ha effetto antibatterico.

7. La mela

Settimo posto nella nostra classifica per un altro frutto anti colesterolo, la mela. Si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno. Niente di più vero perché il frutto ci aiuta anche a togliere il colesterolo di torno abbassando i livelli di LDL nel sangue.

8. L’aglio

All’ottavo posto della nostra classifica ecco l’aglio come cibo capace di far scendere i livelli di colesterolo nel sangue. L’aglio depura l’organismo e aiuta a contrastare i pericolosi livelli di LDL. I suoi effetti migliori li da quando mangiato crudo.

9. Soia

Chiude la nostra classifica dei cibi che abbassano il colesterolo velocemente la soia, al nono e ultimo posto. Utilizzare a tavola in maniera costante la soia come condimento può aiutarci a ridurre di una percentuale del 10-15% la quantità di colesterolo LDL presente nel sangue. Questo perché le proteine della soia impediscono al colesterolo di arenarsi sulle pareti delle arterie.

Cibi da evitare per il colesterolo alto

Gli alimenti da limitare o eliminare del tutto per mantenere un livello di colesterolo cattivo basso sono:

Carni rosse e altre carni che contengono grasso visibile - Latticini e derivati come latte intero, panna, gelato, burro e formaggio – Salumi - Dolci da forno fatti col burro (ciambelle, torte e biscotti) - Grassi solidi, tra i quali margarina e lardo - Cibi fritti

Bevi molta acqua per abbassare il colesterolo

Alcuni studi hanno dimostrato che esiste un legame diretto tra colesterolo alto e disidratazione del corpo. Se l’organismo è adeguatamente idratato, i livelli di colesterolo vengono tenuti sotto controllo. Ergo, bevi molta acqua ogni giorno, almeno un litro e mezzo!

Fai attività fisica

Praticare un’attività fisica quotidiana a medio-alta intensità contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, aumentando quelli di HDL. Attività come nuoto, corsa o bici sono particolarmente indicate, ma la cosa importante è muoversi e durare fatica.