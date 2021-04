Risveglia il metabolismo con la dieta: ecco come fare

Ogni qualvolta si parla di dieta si fa spesso riferimento alla parola metabolismo. In effetti tra la dieta per perdere peso e quindi per dimagrire e il metabolismo vi è uno stretto legame. Ma cos'è in effetti il metabolismo?

Il metabolismo lo si può definire come un complesso di reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo che trasformano gli alimenti in energia, di cui necessitano le nostre cellule per mantenere in attività tutte le funzioni vitali. I nutrienti che ricaviamo dagli alimenti attraverso la digestione diventano energia. Pertanto se il metabolismo non è molto attivo brucia le sostanze che ci derivano dagli alimenti più lentamente e quindi aumentano le riserve non utilizzate. E' quanto accade quando ingrassiamo. Ai fini della dieta è importante il metabolismo basale che è dato da una quantità di energia minima necessaria dal nostro organismo per mantenere in atto tutti i processi attivi, anche quando dormiamo o stiamo seduti anche se non ne abbiamo consapevolezza, ma si tratta comunque anche in questi casi di processi che richiedono il consumo di energia. Sono molti i fattori che possono influenzare il metabolismo basale.

Proprio per questa ragione, ovvero che ognuno di noi ha un metabolismo differente da un altro, anche la dieta dovrebbe essere personalizzata, in quanto ogni organismo assimila le sostanze nutritive in maniera diversa da un altro. Pertanto è sempre importante rivolgersi a un esperto in materia per seguire la dieta più adatta alle nostre esigenze.

Risvegliare il metabolismo con gli alimenti

Tuttavia vi sono alcuni suggerimenti che possono essere utili per risvegliare il metabolismo.

Alimenti brucia grassi

Alcuni alimenti sono più indicati di altri per risvegliare il metabolismo e quindi aumentare il consumo dei grassi. In particolare si considerano alimenti brucia grassi la frutta secca, i cereali, alcune spezie quali lo zenzero al cannella, l'aceto.

Le proteine possono aumentare il metabolismo anche del 30%, inoltre costituiscono la massa magra ovvero i muscoli. E' preferibile assumere quelle di origine vegetale quali i legumi che ci forniscono anche vitamine e sali minerali, mentre la carne ci dà anche grassi.

Non lo si sottolinea mai abbastanza ma bere acqua è molto importante. Almeno 2 litri al giorno, i vostri reni ve ne saranno grati. Bere a sufficienza è importante non solo per l'idratazione ma anche per riattivare il metabolismo.

La caffeina e la teina contenute rispettivamente nel caffè e nel tè sono in grado di accelerare il metabolismo anche del 10%. Se assunte in quantità moderata possono quindi aiutarci a dare una sveglia al metabolismo impigrito.

Per far sì che il metabolismo si mantenga sempre attivo e efficiente non bisogna saltare mai i pasti. In questo senso sarebbe buona regola non far passare più di 6 ore tra un pasto e l'altro. Quindi se la giornata, comprende complessivamente 5 pasti, tre principali più lo spuntino mattutino e quello pomeridiano, facciamo sì che li metabolismo possa lavorare di continuo senza però sovraccaricarlo.

Oltre ai suggerimenti prettamente alimentari, vi sono anche altri modi per mantenere il metabolismo attivo. Uno di questi è l'attività fisica. Per muoverci infatti abbiamo bisogno di bruciare le calorie. Se riusciamo a praticare l'attività fisica di buon mattino è ancora meglio perchè l'organismo è fresco di riposo e quindi più ricettivo. Anche una camminata a passo veloce può essere un buon modo per accelerare il metabolismo.

Anche il riposo è fondamentale. Alcuni studi hanno evidenziato che dormire poco comporta due effetti molto negativi: rallenta il metabolismo e aumenta lo stimolo dell'appetito. In questo modo andiamo molto probabilmente incontro a un aumento di peso perchè tendiamo a mangiare molto e ad assimilare poco. Una persona adulta non dovrebbe dormire meno di 7-8 ore a notte.