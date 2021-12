Vendesi Parco Cavalonga, 18 ettari di lusso tra relais e natura FOTO

Ragusa – Altro pezzo grosso del territorio ibleo in vendita su Sotheby’s: questo non è un castello del 1.500 o un palazzo nobiliare d’epoca ma un “Relais de charme” 4 stelle, tuttora attivo e dove in questa stagione è possibile soggiornare a non meno di 100/150 euro a notte a persona. Parliamo del Parco Cavalonga Hotel, sito vicino Donnafugata.

Un “luogo magico - scrive l’agenzia immobiliare - per poter vivere un'esperienza di viaggio alla maniera antica, in un'elegante ma autentica atmosfera di vita campestre: ci si trova immersi in un parco naturale di diciotto ettari, nel quale architetture d'epoca sapientemente restaurate, piscine, luoghi di relax, percorsi di interesse botanico e paesaggistico, realizzati nel rispetto della cultura dei luoghi, si armonizzano perfettamente con l'ambiente”.

Organizzato nel modello di "hotel diffuso", il Relais Parco Cavalonga dispone di una grande e coreografica piscina e di oltre camere dislocate tra il Casale antico, la Villa d'epoca e le sue dependences. La trattativa è, naturalmente, riservata: il prezzo complessivo dev’essere talmente costoso che “la proprietà è frazionabile” avverte Sotheby’s.