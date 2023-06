Disperso un sottomarino per turisti in visita al relitto del Titanic

Resterebbero solo tra le 70 e le 96 ore di ossigeno ai cinque passeggeri del sommergibile disperso. Secondo alcune fonti, a bordo c'erano tra gli altri il miliardario britannico Hamish Harding, l'amministratore delegato di OceanGate Expeditions e - secondo indiscrezioni di Sky News - il pilota francese Paul-Henry Nargeolet. Da alcune ore il mezzo ha fatto perdere le proprie tracce e, dopo l'allarme, sono scattate le ricerche.

E' corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo privato disperso usato come mezzo per portare turisti facoltosi a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantico. I passeggeri del piccolo sommergibile Titan, che appartiene alla società privata OceanGate, hanno infatti "fra 70 e 96 ore di ossigeno disponibile a questo punto" secondo calcoli citati dall'ammiraglio John Mauger ai media. Stando a fonti vicine alle autorità Usa, a complicare i soccorsi è inoltre il raggio vasto delle ricerche e il fatto che l'area coinvolta è remota rispetto alla costa. I contatti con il Titan, si è appreso, si sono persi dopo un'ora e 45 dalla sua immersione. Il relitto del Titanic, scoperto nel 1985, si trova a 3.800 metri di profondità. Secondo alcune fonti, a bordo del sommergibile c'erano tra gli altri il miliardario britannico Hamish Harding, l'amministratore delegato di OceanGate Expeditions e - secondo indiscrezioni di Sky News - il pilota francese Paul-Henry Nargeolet.

La società sta cercando di ristabilire i contatti

OceanGate Expeditions, la società che organizza tali spedizioni, ha confermato in una nota che è suo il sottomarino scomparso e spiegato che sta facendo tutto il possibile per trarre in salvo le cinque persone a bordo. La compagnia ha aggiunto di aver ottenuto "ampia assistenza" da varie agenzie governative e da altre società per cercare di ristabilire il contatto con il sottomarino. OceanGate Expeditions è l'unica compagnia che ha il sottomarino, chiamato Titan, che è in grado di raggiungere il fondo dell'oceano per vedere da vicino i resti del Titanic. Il sottomarino riesce a ospitare non più di cinque persone. Per salire a bordo, occorre firmare una liberatoria, come racconta un giornalista, David Pogue, che lo ha fatto nell'estate scorsa per Cbs News, su invito della compagnia stessa. "Se tutto andava bene, avrei trascorso circa 12 ore sigillato all'interno, durante un'immersione nel Titanic. Non mentirò, ero un po' nervoso, soprattutto a causa delle scartoffie da firmare, che dicevano: 'Questa nave sperimentale non è stata approvata o certificata da nessun organismo di regolamentazione e potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi emotivi o morte'".

Il relitto del Titanic

Quello del Titanic è uno dei più famosi incidenti navali di sempre. La sua storia affascina molte persone al punto che spesso alcuni piccoli sommergibili trasportano i turisti a visitare quel che resta della nave. Il Titanic affondò nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg sulla rotta tra Southampton (nel Regno Unito) e New York e ora è depositato sul fondo dell'oceano al largo della costa di Terranova. Nella tragedia persero la vita quasi 1.500 delle oltre 2.200 persone a bordo. Il viaggio dei turisti interessati a vedere il relitto costa decine di migliaia di dollari e l'immersione dura circa 8 ore. A bordo possono viaggiare cinque persone, di cui il pilota, un esperto e tre ospiti paganti.