Incoronazione di Carlo: i momenti e le foto più belle della giornata

Il grande giorno di re Carlo e della regina Camilla è finalmente arrivato, in un tripudio di fanfare, cortei, ospiti d'eccellenza e solennità. Oggi 6 maggio, giorno dell'incoronazione, Londra si è svegliata sotto un cielo incerto, che poi ha regalato la pioggia alle persone - un fiume umano - assiepate lungo il Mall da giorni per assistere al passaggio delle processioni reali.

È stato un giorno di consacrazione, di conferme e di emozione. Sono gli stessi sentimenti, volti in positivo e non appesantiti dalla malinconia, che avevano preso possesso di quelle stesse strade lo scorso settembre, durante i funerali della regina Elisabetta. Il 6 maggio, però, al netto di alcune manifestazioni di dissenso anti-monarchiche sparpagliate negli angoli più strategici della città, ha trionfato la benevolenza nei confronti di un sovrano che arriva sul trono con quasi 75 anni sulle spalle e una consorte che mai nessuno avrebbe giurato, a priori, di poter vedere un giorno con una corona sul capo. Ecco i momenti più belli della giornata, dalle parate del mattino fino all'iconico saluto sul balcone, con tutti i retroscena di un'incoronazione che è già passata alla Storia.



Alle prime ore del mattino, tra ali di folla, celebrità, teste coronate e proteste

La mattinata dell'incoronazione è iniziata presto, con le parate militari lungo il percorso designato per il corteo reale e l'arrivo degli ospiti e delle celebrità all'abbazia di Westminster, che ha anticipato quello della famiglia reale e, ovviamente, dei sovrani Carlo e Camilla, alle 12 in punto (ora italiana). Centinaia di migliaia le persone assiepate lungo le strade già da giorni: tra di loro c'erano anche i rappresentanti dell'associazione Republic, movimento antimonarchico che ha organizzato una protesta contro la Corona lungo le strade di Londra.

Non sono servite a niente, invece, le raccomandazioni del sovrano agli aristocratici e ai membri del Parlamento in merito al dress code: avrebbe voluto informalità, invece in molti hanno protestato, delusi dal non poter indossare i vetusti ma preziosi mantelli d'ermellino ben chiusi nelle loro soffitte. E così, in molti alla fine si sono presentati in chiesa con un outfit decisamente anacronistico ma effettivamente scenografico.





I principi del Galles con i royal babies

William e Kate del Galles, insieme ai loro bambini Charlotte e Louis (8 e 5 anni) sono arrivati all'abbazia di Westminster nel clamore della folla: nei giorni scorsi, tra pinte al pub, giri in metropolitana e saluti ai sudditi lungo il Mall, la coppia ha rappresentato un grandissimo sostegno per i sovrani e per la regina Camilla. Bisogna ricordare che entrambi hanno quasi 75 anni e che una giornata come quella dell'incoronazione, solenne ma faticosa, metterebbe alla prova chiunque, non soltanto coloro che sono più avanti con l'età. Per questo la regina ha scelto di non presenziare agli eventi della vigilia, così da preservare la propria solidità per il giorno successivo.

George, più giovane erede al trono a prendere parte a una cerimonia come questa nelle vesti di paggio d'onore, ha invece fatto il suo ingresso con i nipoti della regina e gli altri paggetti insieme ai sovrani, in quella che viene definita King's Procession, all'inizio del rito.

Il look di Kate del Galles e della principessa Charlotte

La principessa del Galles ha indossato uno scenografico abito bianco di Alexander McQueen con sopra il mantello del Royal Victorian Order. Come anticipato nei giorni scorsi, anziché la tiara Kate Middleton ha scelto una elaborata composizione floreale per il suo hair look raccolto, firmata da Jess Collett x Alexander McQueen.

La famiglia dei principi del Galles

La principessa Charlotte, al seguito dei genitori con il fratellino Louis, ha invece indossato una creazione di Sarah Burton per Alexander McQueen che è la copia esatta dell'abito bianco di sua madre, con cappa dello stesso colore sopra il vestito.



Harry, solo contro tutti

Harry è arrivato da solo all’abbazia di Westminster e si è seduto accanto ai cugini York

Il Telegraph ha annunciato l'arrivo nel Regno Unito del duca di Sussex nelle prime ore del mattino di sabato, mentre il The Sun aveva già anticipato, nei giorni scorsi, che la permanenza del principe Harry, da solo a Londra per l'incoronazione del padre Carlo, sarebbe stata breve: appena 24 ore, così da poter tornare a casa, in California, in tempo per festeggiare i 4 anni del primogenito Archie (li ha compiuti proprio il 6 maggio). Nessun ruolo ufficiale per lui e un posto defilato in chiesa accanto alle cugine Eugenia e Beatrice di York, rimaste uniche alleate di Harry e Meghan in questi tempi bui. Per lui, anziché la decima fila come era stato annunciato, è stato riservato un posto ai lati dell'altare maggiore in terza fila accanto alle sorelle York.

Alla fine della cerimonia Harry ha dispensato sorrisi apparentemente rilassati. Un segnale positivo e di distensione, forse, in seno ai tormentati rapporti familiari.

La famiglia reale riunita per l'evento

Non tutti hanno avuto un ruolo o un posto d'eccellenza alla cerimonia, posizioni accessibili solo ai senior royals della Corona e ai fedelissimi del sovrano (dunque, oltre ai principi di Galles, si sono guadagnati questo onore di duchi di Edimburgo, in abiti formali con le insegne dell'Ordine della Giarrettiera, la principessa reale Anna col marito Timothy Laurence, i duchi di Gloucester, di Kent e la principessa Alexandra, una lista molto striminzita).

La famiglia dei duchi di Edimburgo al completo

Ma, in ogni caso, tutta la famiglia reale ha presenziato alla cerimonia con grande partecipazione: c'erano Beatrice ed Eugenia di York con i mariti, Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank; il reietto principe Andrea, senza divisa militare e relegato, come da previsioni, in una fila ben nascosta tra i banchi di Westminster; ovviamente Harry, solo senza la moglie Meghan Markle; e poi ancora Zara e Mike Tindall, nipoti del re.

I momenti più belli del rito e il peso della Corona

A guardare la cerimonia, così antica e suggestiva, è sembrato quasi di assistere a un momento senza tempo, cristallizzato nel Medioevo. Anacronistico, per alcuni, superato e fuori luogo per altri, ma decisamente ben coreografato e affascinante. Sei momenti topici, culminati nell'incoronazione solenne con la corona di Sant'Edoardo sul capo del re, hanno scandito un rito solenne e articolato in cui Carlo III, visibilmente emozionato, ha infine accolto il suo destino.



L'omaggio del principe William a suo padre

In qualità di principe del Galles e in rappresentanza di tutti gli aristocratici e le personalità politiche presenti alla cerimonia, il principe William, dopo averlo aiutato a indossare la stola reale e a chiudere il gancio della tunica, ha omaggiato suo padre in uno dei momenti finali della cerimonia, culminata con un bacio e un cenno del sovrano rivolto al figlio: «Grazie, William», gli ha sussurrato commosso.





L'incoronazione della regina Camilla, il momento che nessuno pensava di vedere

La consorte Camilla, incoronata con la corona della regina Mary nel corso di una cerimonia più breve ma ugualmente simbolica, è apparsa allo stesso modo tesa ed emozionata, proprio come il marito.

Accompagnata dalla sorella Annabel Elliot e dalla migliore amica Lady Lansdowne, la regina ha accolto formalmente il suo nuovo status con compostezza e grazia. Nessuno avrebbe mai detto, 50 anni fa, quando la sua storia con Carlo è iniziata, che sarebbe arrivata fin qui. Il sorriso che i due sovrani si sono scambiati una volta incoronati rimarrà uno dei momenti più emblematici dell'intera cerimonia.





Finalmente incoronati: la processione finale del re e della sua regina

A bordo della trionfale Gold State Coach, Carlo e Camilla sono tornati a Buckingham Palace in processione dopo la cerimonia, seguiti dai principi del Galles e dai duchi di Edimburgo, insieme ai loro figli, a bordo di carrozze più piccole. Al seguito del corteo c'erano anche i duchi di Gloucester e di Kent, cugini primi della regina Elisabetta.





Il saluto dal balcone

Alla fine, sul balcone di Buckingham Palace, c'erano i fedeli dei sovrani: i principi del Galles con i figli - e Louis, il più piccolo, ha regalato il suo consueto show di facce buffe e smorfie al pubblico, anche se è rimasto curiosamente composto per tutta la durata della cerimonia - i duchi di Edimburgo con i figli, lady Louise e James visconte Severn, la principessa Anna, il più solido tra gli alleati della Corona. C'erano anche i duchi di Gloucester, di Kent, la principessa Alexandra, cugini primi della regina Elisabetta; la sorella della regina, Annabel Eliot e lady Fiona Lansdowne, sue dame durante il rito; e i paggetti, nipoti e figliocci dei sovrani, che li hanno accompagnati nel corso della lunga cerimonia. Non c'erano Andrea di York e il principe Harry, come annunciato: sul balcone più famoso del mondo si è configurato il disegno della monarchia britannica così come la vedremo per qualche decennio, fino all'arrivo di William sul trono.