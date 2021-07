Amadeus in vacanza con la famiglia a Sciacca

Sciacca- Amadeus, il noto conduttore televisivo è in vacanza a Sciacca con tutta la afamiglia, questa mattina è stato avvistato al porto a fare colazione.

Si è da poco conclusa la stagione tv che ha lasciato spazio ai programmi dell’estate del 2021 che ci terranno compagnia nel corso di questi tre lunghi mesi e Amadeus si è concesso una meritata vacanza Siciliana.

La stagione del programma da lui condotto, “I soliti ignoti”, è appena terminata, permettendo ad Amadeus di partire per le vacanze estive.

Come ben sappiamo quest’ anno è stato ricco di impegni per lui. Nei mesi scorsi infatti si è occupato della messa in scena del Festival di Sanremo, dove ha ricoperto sia il ruolo di presentatore che di direttore artistico.

Non è stato semplice mettere in piedi il tutto, viste le tante difficoltà legate all’espansione dell’epidemia di Covid 19, tuttavia insieme al suo collega ed amico Fiorello ha svolto un lavoro letteralmente encomiabile.

Amadeus che ha origini siciliane, ricordiamo che sia i genitori che i nonni erano di Palermo conosce bene la Sicilia.

Questa mattina in compagnia di Giovanna Civitillo e del figlio José ne ha approfittato per gustare la classica colazione siciliana. Una tipica briosche con la granita insieme alla moglie e al figlio.

Si allunga sempre di più l'elenco dei persoanaggi famosi che sceglie il sole, il mare e il buon cibo per trascorrere le vacanze in Sicilia, dopo Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi anche Amadeus con la famiglia ha scelto di ritornare in Sicilia a Sciacca per una vacanza rilassante.