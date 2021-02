Berlusconi, Villa Certosa e le sue 68 stanze, valgono 259 milioni. VD

Porto Rotondo, Olbia - Quella lussuosa villa, fatta di 68 stanze, vale 259 milioni di euro. E' la casa di Silvio Berlusconi in Sardegna, meglio nota come Villa Certosa. C'è una perizia: 259.373.950 euro, firmato da Francesco Magnano, il geometra di fiducia dell’ex premier. La valutazione è del 19 gennaio 2021.

Villa Certosa ha 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 metri di posti auto. Ha 4 bungalow di cui 2 accatastati A/2 (abitazioni civili), così come due immobili denominati Cactus e Ibiscus, il teatro, la torre fronte teatro, la serra, la palestra, la talassoterapia, 297 mq di orto medicinale. Isolata nell’elenco una voce: «La Palappa». Che cos’è? Non è specificato ma dovrebbe essere una specie di capanna tropicale. Palapa è un termine spagnolo di origine Maya che indica una dimora senza pareti con un tetto di paglia fatto di foglie di palma essiccate. Quella di Berlusconi ha tre «p» e una rendita catastale di 361 euro. Il tutto è immerso in un parco di 580.477 metri quadrati (un campo da calcio è circa 7 mila mq).

Nel 2009 si parlò di un’ offerta dagli Emirati Arabi per Villa Certosa da 450 milioni di dollari, l’anno successivo secondo la stampa spagnola era quasi fatta con un imprenditore iberico per 400 milioni di euro, e poi nel 2015 sarebbe stato lo stesso Cavaliere a mostrare le bellezze della residenza al figlio del re d’Arabia: la richiesta pare fosse 500 milioni.