Diletta Leotta con Can Yaman e la suocera. FOTO

Turchia - La giornalista catanese Diletta Leotta e Can Yaman stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in Turchia, paese di origine dell'attore. Con loro diversi amici, ma anche la madre di lui, di nome Guldem, così come testimoniato da un selfie condiviso su Instagram. Sui social anche le foto dell'intera vacanza.

"Mia figlia e mio figlio", ha scritto la donna come didascalia della sua foto insieme ai due ragazzi. Un segno eloquente di quanto stia diventando importante la storia d'amore fra Diletta e Can. "Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento", aveva detto Can Yaman tempo fa in un'intervista.

Can Yaman e Diletta Leotta insieme posano più innamorati che mai in barca al tramonto. Ma tanti scatti raccontano della reunion familiare: tutti attorno a grandi tavolate felici e sorridenti. Anche la suocera finalmente ha conosciuto di persona la conduttrice sportiva italiana e sembra esserne rimasta entusiasta. Guldem Hanim ha postato in fretta una immagine insieme a Can e Diletta scrivendo “mio figlia e mia figlia”. Insomma, l’ingresso in famiglia Yaman è ufficiale.

I due hanno sempre destato dubbi nei fan, ma ad ogni passaggio importante di questa relazione si ricredono un po’ tutti. Non c’è alcuna fiction dietro l’amore di questa coppia di impossibili: lui troppo bello per essere vero, lei troppo sexy per essere originale. Eppure, Can e Diletta gridano il loro amore ai quattro venti e rafforzano sempre di più la loro passione.