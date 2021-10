Can Yaman, è un tripudio: manco agli Europei VIDEO

Palermo – Nel capoluogo si è arrivati a un punto tale per cui Can Yaman ormai non riesce neanche più a uscire dalla macchina per rientrare in albergo: da settimane centinaia di fan l’attendono ogni giorno e con ogni condizioni meteo. Dalla mattina all’uscita per andare sul set alla sera al rientro da cena, osannandolo come un dio in terra.

Folle del genere, in era post Covid, s'erano viste finora solo quest'estate, raccolte davanti ai maxi schermi per i campionati europei. Quando Yaman si sposta devono mobilitarsi ogni volta almeno un paio di macchine di agenti, pagati per fare altro che scortare un divo.