Enrico Brignano e Flora Canto di nuovo genitori: è nato Niccolò

Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta: a Roma, con un cesareo programmato, è nato il piccolo Niccolò.

Con enorme gioia Flora Canto ed Enrico Brignano hanno annunciato la nascita del loro secondo bambino, Niccolò. La coppia di attori ha usato Instagram per presentare ai fan il nuovo arrivato in famiglia così come avevano già annunciato la seconda gravidanza. La primogenita, Martina, è nata dal loro amore nel 2017

Una giornata sicuramente da ricordare quella di oggi per Enrico Brignano, visto che è nato il suo secondo figlio: Niccolò. A comunicare la notizia è stata la neo mamma bis, Flora Canto che sul suo profilo Instagram ha annunciato agli utenti della rete di aver finalmente partorito.

Il piccolo di casa sembra somigliare tutto al papà. Anche se forse è ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che sconvolgerà, in senso assolutamente positivo, le vite dei due artisti, che sono già genitori di Martina, che oggi è diventata una sorella maggiore.



«E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino @floracanto», scrive Enrico Brignano sul suo profilo Instagram, accanto a due teneri scatti del bebé messo al mondo con parto cesareo dalla sua compagna Flora Canto, ex tronista di «Uomini e Donne», attrice e volto tv. Sulla sua pagina social, la neo-mamma pubblica a sua volta due foto del piccolo Niccolò, il nuovo arrivato in casa Brignano-Canto: «Benvenuto dolcissimo amore nostro, scrive taggando il compagno e aggiungendo l’immancabile cuoricino celeste.

I due attori si sono incontrati nel 2013 (in spiaggia a Sabaudia) e, nel 2017, hanno messo al mondo la loro primogenita, Martina, che oggi ha quattro anni.

Nozze in vista? Se ne parla da tempo e sembra che sia un desiderio molto sentito da entrambi, anche se – come è accaduto a molte coppie – la pandemia ha rallentato qualsiasi tipo di progetto. Una cosa alla volta: nel frattempo, Enrico Brignano e Flora Canto si godono il loro grande amore, dedicandosi a ripetizione dediche romantiche sui social.

