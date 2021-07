Le FOTO E il VIDEO del bagno di Alessia Marcuzzi a Porto Ulisse

Ispica - La vacanza siciliana di Alessia Marcuzzi (Roma, 1972) a Noto, Marzamemi e Porto Ulisse-Ciriga, in territorio di Ispica, è terminata lunedì 9 giorni fa. ma le immagini della showgirl sono entrate nell'immaginario collettivo grazie anche alla scelta del marito di fotografarla in costume da bagno succinto.

Accucciata, in topless, con solo un paio di mutandine indosso. Alessia Marcuzzi ha lanciato una nuova moda per l'estate 2021. A detta di Alessia l'idea della foto è stata del marito. "Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto 'spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa'. Non dirmelo due volte" ha scritto lei.