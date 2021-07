Alessia Marcuzzi, cena a Marzamemi, bagno a Porto Ulisse. VIDEO

Ispica - Cena sul mare, alla Cialoma, a Marzamemi, ieri sera, e giornata di mare al Porto Ulisse Beach, nell'ispicese, stamattina. Alessia Marcuzzi (Roma, 1972) è in vacanza in Sicilia, ha dormito in un casale rurale nelle campagne di Noto e si gode alcune giornate di mare nella punta più a Sud dell'isola, tra le province di Siracusa e Ragusa.

Giovedì sera ha cenato nella trattoria di mare della signora Lina Campisi, che ha già accolto alla Cialoma da Roberto Benigni a Mick Jagger, passando per Giorgio Armani, solo per citare alcuni persinaggi di fama mondiale. Oggi la conduttrice televisiva, fresca di divorzio da Mediaset, ha fatto il bagno a mare a Porto Ulisse, nel beach che sorge in un angolo di costa che sembra incantato. E' la stessa Marcuzzi a spoilerare i propri movimenti, lasciando il bandolo del proprio passaggio come un filo di Arianna tutto social.