Mara Venier non ce la fa: confermato lo stop a Domenica In

Roma - "Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro" dice il marito di Mara Venier, Nicola Carraro. La puntata di Domenica In del 13 giugno non avrà un altro conduttore ma non andrà proprio in onda: la speranza è di rivedere la conduttrice tv in quella prossima, di domenica 20. C’è ancora la paresi del viso che l’ha colpita dopo un intervento ai denti e la presentatrice non è in grado di tornare davanti alle telecamere tra due giorni.

"Per fortuna il suo non è un problema invalidante ma solo molto, molto sgradevole" commenta Carraro, che le è sempre accanto, rivelando che ci vorrà almeno un mese per capire se la moglie recupererà la sensibilità a bocca, naso e guancia. Se il nervo, anziché compromesso, fosse stato proprio lesionato a quel punto potrebbe essere necessario un ennesimo intervento di microchirurgia.