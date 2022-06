Michelle Hunziker va alle Eolie, cerca il parroco e si confessa. FOTO

Panarea - Il ritorno di Michelle Hunziker alle Eolie, sempre in catamarano con alcune amiche, capitano ed equipaggio. Come lo scorso anno farà il giro delle sette isole non lesinando selfie e autografi. «Evviva» dicono a Panarea. E su Instagram, grazie ai suoi continui lanci di foto delle isole, sarà nuovamente «l'ambasciatrice delle Eolie nel mondo». A Panarea ha anche incrociato il parroco Giovanni Longo che l’ha abbracciata con un selfie-ricordo. «Solarità e sorriso - ha commentato Don Giovanni - due qualità che fanno di te, una brava e coinvolgente "Donna dello Spettacolo"». Michelle ha ringraziato per le belle parole e si è anche confessata. Poi ha girato l'isola con il taxi di Mariarosa Merillo.

La foto che fa impazzire i social

Mentre l'ex marito Tomaso Trussardi Michelle Hunziker è in vacanza a Venezia con le figlie Celeste e Sole, la conduttrice si gode qualche in giorno con le amiche in Sicilia. E da lì ha postato uno scatto super sexy che nel giro di poche ore ha conquistato decine di migliaia di «like».

La comitiva ha appena fatto tappa alle Eolie, e da lì la conduttrice ci ha anche regalato una foto che la immortala in topless davanti a una suggestiva scogliera. «Dove ci sono i vulcani, la terra a mio parere sprigiona un’energia molto potente», scrive la quarantacinquenne Michelle. «Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…».