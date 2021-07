Condono in riva al mare: “A Punta Braccetto e Sampieri una casa sull’altra”

Santa Croce Camerina - C’è chi non s’accontenta della sanatoria edilizia in approvazione a Palazzo d’Orleans, ed è convinto che la Sicilia “Diventerà bellissima” estendendo il condono del 1985 agli edifici costruiti entro i 150 metri dalla battigia. L’emendamento della frangia palazzinara del partito di Musumeci - che secondo alcuni osservatori politici smaliziati varrebbe 27mila voti - non dovrebbe passare al voto odierno dell’Ars.

Ma non basta a evitare l’ingiustizia di chi riuscirà comunque a farla franca, un po’ più distante da riva. “In zone come Punta Braccetto, Sampieri o Licata - dice l’estensore del testo, Giorgio Assenza - ci sono edifici uno a ridosso dell'altro: uno è sanato, quello accanto no. Non ha senso". In serata sapremo come finirà.