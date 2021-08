Neonata ricoverata per Covid, genitori non vaccinati

Firenze - Una neonata di due mesi e mezzo di vita è nel reparto di rianimazione del Meyer (foto), con un casco che le permette di respirare, dopo che i genitori non vaccinati le hanno trasmesso il Covid. Esattamente come accaduto solo qualche giorno fa in Sicilia.

Da quanto riportano le cronache locali, madre e padre stavano aspettando ancora di fare la prima dose quando, nei giorni scorsi, hanno avuto la febbre alta e hanno deciso di effettuare un tampone, risultato positivo.

La febbre ha colpito subito anche la piccola, nata prematura, che è stata ricoverata prima al pronto soccorso di Massa e poi trasferita all’ospedale pediatrico del capoluogo toscano. Le sue condizioni sono stazionarie.