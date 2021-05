Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sposeranno questa estate

E’ finalmente arrivato il tempo di nozze per Alessandra Mastronardi, attrice molto amata in Italia conosciuta ne i “Cesaroni”, ma famosa in tutto il mondo: la Mastronardi, 35 anni, è pronta a sposare il suo fidanzato storico, il collega Ross McCall, conosciuto nel 2017 sul set del film «About Us», girato a Roma. Le nozze, secondo quanto riportato dal giornalista Santo Pirrotta a «Ogni Mattina» si svolgeranno in Italia quest'estate. La coppia al momento però non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito ma non stupisce questo silenzio: oltre a essere decisamente collaudati (hanno passato tutto il lockdown 2020 insieme a Londra) i due sono anche molto riservati e lontani dal mondo del gossip.

L’attrice italiana, volto noto anche del piccolo schermo in Italia grazie alla fiction «L'allieva», non ha mai nascosto di aver voglia di metter su famiglia e il momento sembra essere davvero arrivato. Il matrimonio era previsto per giugno 2020 ma è stato rimandato a causa della pandemia: ora i futuri sposi puntano a una cerimonia all'insegna degli inviti in famiglia, con i parenti di lei ma anche quelli di McCall, provenienti dal Regno Unito.

L'amore tra alti e bassi

«Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti» aveva dichiarato Alessandra Mastronardi a «Io Donna». Ross McCall, dieci anni più grande di Alessandra, è noto per il ruolo di Matthew Keller in «White Collar» e prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt.