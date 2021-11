Black Friday per acquistare su Amazon le 5 sneaker più cool del 2021

Il Black Friday è il momento migliore per acquistare su Amazon le 5 sneakers bianche più cool del 2021. Si comprano scontate ora al Black Friday, e saranno di tendenza ben oltre l'inverno Quest'anno, l'appuntamento con il Black Friday è fissato al 26 novembre 2021.

Le offerte del Black Friday sono davvero infinite e su Amazon sono tantissimi gli sconti anche a tema moda e fashion che devi assolutamente non lasciarti sfuggire. Accessori, capi must have e pezzi evergreen che costruiranno la base dei tuoi outfit, ma che sono anche ottime soluzioni per i regali di Natale.

Quest'anno, l'appuntamento con il Black Friday è fissato al 26 novembre 2021 e manca davvero poco. L'evento, attesissimo ormai in Europa tanto quanto negli USA (dove nacque nel lontano 1924 nel grande magazzino Macy's) sarà festeggiato anche su Amazon con sconti speciali e tante offerte in anticipo: cosa acquistare se non un paio di sneakers bianche confortevoli e di tendenza?

Quali sono i deal da non lasciarsi scappare? Per non rischiare di rimanere a bocca asciutta tra le mille offerte moda proposte da Amazon per il Black Friday che saranno disponibili dal 19 al 29 novembre 2021, vi segnaliamo le 5 Sneakers bianche più cool del 2021

Il colosso e-commerce propone grandi marchi e scarpe da ginnastica a prova di coolness, di quelle must have che supererebbero anche il test della moda street style. Dalle proposte più sporty fino a quelle da passeggio di cui difficilmente si potrebbe fare a meno: le sneakers bianche da comprare ora possono essere nostre a un prezzo davvero speciale. Tanto vale essere lungimiranti e ragionare già su quanto di realmente necessario manca al nostro guardaroba: che sia una sneaker in nabuk, pelle o tela, come le leggendarie Superga bianche?

Nel caso di queste ultime, facciamoci furbe: al Black Friday 2021 potremmo accaparrarci (anche) le sneakers bianche da utilizzare della prossima primavera.

Il Black Friday è il momento migliore per acquistare su Amazon le 5 sneakers bianche (più cool) del 2021



1 Sneakers bianche a collo alto

Re Giorgio (Armani) ci invita a ragionare in termini pratici: queste sneakers bianche a stivaletto presentano lacci frontali dello stesso colore e maxi logo (stampato in nero) sul lato esterno. La suola è in gomma e piatta, consigliata per le passeggiate (e i look più casual).

Sneakers bianche con dettaglio cartoon



Che siano firmate Adidas, lo avete capito già: le tre strisce signature del logo statunitense sono le vere protagoniste di queste sneakers bianche. In questo modello specifico, il marchio sportswear gioca con ironia e fantasia. Quella presa in prestito da Bart Simpson!

Sneakers bianche con dettagli pastello



Sono disponibili in più colori (ci sono anche nere), ma queste sneakers bianche Puma con dettagli rosa pastello e verde menta ci hanno davvero conquistate. Il livello di appeal è altissimo (d'altronde sono scontate!) e ci viene davvero naturale immaginarle (già) con jeans cropped che le mettano appunto in risalto lasciando le caviglie scoperte.

Sneakers bianche in pelle morbida

E se invece il colore leitmotiv fosse il verde? Anche questa opzione firmata Igi&Co è validissima. Oltre alla chiusura stringata (con lacci abbinati), queste sneakers bianche presentano gli esterni in nabuk.

Sneakers bianche con maxi suola



In una sola parola, leggendarie. Il Black Friday 2021 sarà l'occasione fortunata per acquistare un paio di sneakers Superga - rigorosamente in tela bianca! - a un prezzo più basso del solito. Certo, potreste obiettare sulla stagionalità. Sono sneakers primaverili, e avete ragione a precisarlo. Ma che ne dite di portarvi avanti con lo shopping che fareste (comunque) il prossimo marzo? Il Black Friday su Amazon riserva grandi occasioni anche per questo motivo.