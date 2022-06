Francesca Ferragni è diventata mamma, è nato il piccolo Edoardo

Ieri è nato Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, fiocco azzurro in casa Ferragini dunque. Chiara e Fedez sono divenati zii di Edoardo

Chiara, l'influencer più famosa d'Italia, ha due sorelle più piccole. Francesca è classe 1989 mentre Valentina 1992, quest'ultima ieri ha dato alla luce un maschietto che ha chiamato Edoardo.

Un'emozione dopo l'altra, dunque in casa Ferragni, dopo l'annuncio della co-conduzione di Chiara al Festival di Sanremo ecco che Francesca, la più grande delle sorelle, su Instagram annuncia la nascita del suo primo figlio. La notizia era stata data a dicembre e lei e il compagno Riccardo Nicoletti non stavano nella pelle dalla gioia.

La notizia è stata data dalla nonna, Marina di Guardo, neanche a dirlo, via social, dove la neomamma ha pubblicato una foto del bambino tra le braccia dei genitori appena nato



«Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi»: con queste parole Francesca Ferragni, sorella della più famosa Chiara, dà il benvenuto al piccolo Edoardo, primogenito nato dall'amore con il compagno Ricky Nicoletti.

Chiara e Fedez zii di Edoardo

Francesca classe 1989, è un influencer ed è la maggiore di tre sorelle: mentre Valentina è del 1992. Il papà di Edoardo è Riccardo Nicoletta e stanno insieme da 13 anni. Francesca è l'unica delle sorelle Ferragni ad aver seguito le orme del padre ed è diventata odontoiatra ma è anche influncer con un profilo da 1,4 milioni di follower. Lo scorso mese di Marzo, dopo 13 anni, nel giorno del compleanno di Valentina, Riccardo le aveva fatto la proposta di matrimonio

In questi giorni finalmente sembra tornato il sereno a Casa Ferragnez che già genitori dei piccoli Leone e Vittoria, diventano anche zii.

Una gioia in più per Fedez e Chiara Ferragni, alle prese con un periodo esaltante dal punto di vista professionale, ma non altrettanto da quello della vita privata, con la brutta vicenda della malattia che ha colpito di recente Fedez.