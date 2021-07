Giulia Latini vacanze a Scicli, in bianco

Giulia Latini su instagram meglio conosciuta con il nikname di bionditudo ex corteggiatrice di U&D (Uomini e Donne), la fortunata trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi è stata in Sicilia nei giorni scorsi ed ha visitato Scicli, facendosi immortalare vestita di bianco lungo le vie del Paese.

Si allunga sempre di più la lista dei Vip che scelgono la Sicilia e il Ragusano per le vacanze estive 2021 che quest’anno più che mani sembrano favorire la Sicilia come meta turistica preferita.



La ragazza è nota soprattutto per la sua partecipazione ad una edizione di Uomini e donne, dove è stata la corteggiatrice "non scelta" da Luca Onestini (lui le ha preferito Soleil Sorgé dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere)."Bionditudo" (questo il nickname della giovane sui social network)

Giulia Latini, ha documentano il suo soggiorno in Sicilia e a Scicli con diversi post sul suo profilo social dove conta 804 mila follower. Come è solita fare ha usato Instagram per informare i suoi fan di essere stata in vacanza a Scicli postando delle foto mentre cena in un noto ristorante di cucina tipica siciliana, prende il sole in bikini in spiaggia ed è a passeggio per le vie di Scicli, facendosi immortalare in via Mormino Penna vestita di bianco.