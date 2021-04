Kate e William: le foto per i 10 anni di matrimonio con l’anello di Diana

Kate Middleton e il principe William si sono detti il fatidico sì, Il 29 aprile 2011 alla presenza di tutta la famiglia reale, regina compresa ovviamente, il Royal Wedding fu tra i più seguiti in mondovisione dopo quelli di Carlo e lady Diana. In occasione del decimo anniversario Wiliam & Kate, duchi di Cambridge hanno postato due foto in cui appaiono sorridenti e complici come quel giorno dove Kate mostra orgogiosa l’anello di Lady Diana come dieci anni fà. La famiglia reale inglese è solita condividere sui social uno scatto (realizzato dal fotogrfo Chris Floyd) nelle ricorrenze speciali come compleanni, anniversari ma anche lutti, come stato nel caso della morte del Duca di Edimburgo.



William e Kate si sono sposati nel 2011 (ma si conoscevano da molti più anni) e hanno tre figli: George, Charlotte e Louise. Dato che William non è l’erede diretto al trono (essendo secondo in linea di successione, dopo il padre Carlo), il matrimonio non è stato totalmente un affare di stato, e dunque molti dettagli sono stati lasciati alla decisione degli sposi. La Regina ha dato il suo assenso al matrimonio fin da subito.

Festeggiano dieci anni di matrimonio e sono più affiatati che mai. Su Kate Middleton e William d’Inghilterra non ci sono mai state voci di crisi o pettegolezzi, sembrano essere la coppia più felice del mondo, ancora di più da quando la famiglia si è allargata con i tre royal babies Charlotte, George e Louis. L’amore tra i due risale agli anni dell’università. Le prime uscite paparazzate dai giornali, poi gli inviti ufficiali agli eventi di corte, l’ufficializzazione e infine il matrimonio il 29 aprile 2011, nell'abbazia di Westminster. A distanza di 10 anni da allora pare che a regina abbia in mente qualcosa di speciale per la consorte di colui che un giorno sarà il nuovo re.



In uno scatto il duca e la duchessa di Cambridge sono ritratti in un momento di complicità nel loro giardino di Kensington Palace: in entrambe la foto Kate indossa un vestito a portafoglio , sfumatura blu a stampa floreale. Si tratta di un abito di Ghost da 195 sterline già indossato nella visita ufficiale in Pakistan del 2019, mentre il principe William sfoggia un maglione blu scuro su una camicia abbottonata.



Come nella prima foto ufficiale spicca l’anello di Diana

Nella prima immagine la coppia è seduta su un tronco, in un prato verde, mano nella mano, uno scatto in stile bucolico come spesso i due reali hanno abituato i loro follower. Ma è la seconda foto a essere speciale: la posa di William e Kate ha ricordato a tutti (follower ed esperti reali compresi) quella presente nello scatto che ha annunciato il fidanzamento ufficiale tra i due più di 10 anni fa. L’anello di fidanzamento che il principe ha donato alla moglie (appartenuto alla madre Lady Diana) è sempre al suo dito ed è in bella mostra davanti all’obiettivo della macchina fotografica, proprio come in quella foto del novembre 2010 che è entrata nella storia.