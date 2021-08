Selvaggia Lucarelli "La Sicilia mi prende per il verso giusto"

Selvaggia Lucarelli 30 luglio 1974, giornalista e opinionista come già anticipato, già da qualche giorno è in vacanza in Sicilia insieme al suo compagno Chef, il figlio e la fidanzata di quest’ultimo, alla scoperta della Sicilia da Taormina fino nel Ragusano. Diversi gli scatti condivisi dalla coppia su Instagram, accompagnati da diversi commenti e apprezzamenti da parte della giornalista.



"La Sicilia mi prende per il verso giusto"

Selvaggia e Lorenzo, che fanno coppia fissa da 6 anni, stanno visitando in questi giorni i posti salienti della Sicilia Su Orientale e Lorenzo Biagiarelli, chef protagonista della trasmissione RAI "E’ sempre mezzogiorno", condotto dalla Clerici, non manca di recensire e postare sui social i posti dove vanno a pranzo, e non si risparmia neanche di conoscere e parlare dei prodotti tipici, dalla cipolla di Giarratana, al tonno rosso fino alla lumera, la pizza di Noto.

Selvaggia e il compagno hanno anche partecipato alla prima de "Le nuvole" di Aristofane al teatro Greco di Siracusa.



Tappa immancabile anche a Marzamemi, "diventata negli ultimi anni uno dei luoghi più instagrammati al mondo", ha precisato con ammirazione la Lucarelli. E poi ancora visita alla Tonnara di Portopalo, la spiaggia di Eloro nella riserva di Vendicari, Ispica e Noto dove Selvaggia ha festeggiato il compleanno, fino ad approdare ieri nel Ragusano con tanto di foto al tramonto a Punta Secca, nella famosa spiaggia di Montalbano e cena in un noto ristorante a Donnalucata.