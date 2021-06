Traghetti: andata e ritorno in coppia dalla Sicilia quasi 500 euro

Ragusa - Per raggiungere la Sicilia conviene imitare Luca Colombo, planando sull’acqua con una moto. Abbiamo ha preso in considerazione il periodo tra il 7 e il 21 agosto, le “ferie” per antonomasia, con un passaggio ponte per due persone adulte con automobile lunga meno di 5 metri e alta meno di 2,20 mt. Moby offre un’unica soluzione di viaggio: da Napoli a Palermo. Il prezzo del biglietto di andata è di 164,66 euro, mentre per il ritorno servono 225,66 euro.

La Caronte Tourist con partenza da Napoli e arrivo a Milazzo richiede un esborso di 253,77 euro per l’andata e stesso prezzo per il ritorno. Partendo da Salerno, l’arrivo è invece fissato a Messina con un prezzo del biglietto di andata di 212 euro, stesso prezzo per il ritorno, da Messina a Salerno.

Con Grimaldi Lines, è possibile imbarcarsi per Palermo da Livorno, in questo caso il biglietto di andata costa 120 euro, mentre per il ritorno ce ne vogliono 384. Salpando da Salerno, il biglietto di andata costa 130 euro, mentre per il ritorno sono necessari 153 euro. Anche in questo caso, la scelta di imbarcarsi con la moto comporta un risparmio nell’ordine dei 150/200 euro in totale. L’unica consolazione è che per raggiungere Sardegna e Corsica il biglietto costa ancora di più.