Belen si sente male, sospese le registrazioni di Tu si que vales

Belen è ritornata a lavoro, ma la risposta del suo fisico, a otto giorni dal parto, non è stata quella che sperava.

A una settimana esatta dalla nascita della sua secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, la showgirl è difatti pronta a riapparire sul piccolo schermo. Ma la showgirl argentina si è sentita male e non è riuscita a registrare Tu si que vales ed è stata costretta a tre flebo al suo ritorno in albergo.

A raccontarlo è la stessa Belen nelle sue stories di Instagram. «Sono appena tornata in hotel ma non sono stata bene - ha ammesso - Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare, doma ni speriamo di riuscire a fare Tu si que vales».

Dopo il malore accusato nelle scorse ore e che l’ha costretta a fermarsi, Belen Rodriguez ora sta meglio.

Ad aggiornare i followers sul suo stato di salute è la stessa showgirl argentina che, dopo la notte, ha dato il buongiorno ai fans pubblicando una dolce storia su Instagram in cui la protagonista indiscussa è la piccola Luna Marì. “Oggi mi mancherai tanto”, dice Belen nel breve filmato. La showgirl argentina, poi, riprende la propria immagine dallo specchio aggiungendo: “Io sto meglio, ma con una faccia tremenda, ma adesso la mia Cristina mi metterà a posto”. Belen, dunque, oggi sarà regolarmente presente alla registrazione della nuova puntata di Tu sì que vales dopo il leggero malore accusato ieri