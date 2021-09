Can Yaman si allena a casa, ma non è da solo VIDEO

Roma – Finite le vacanze a Catania, e a quanto pare lo stesso flirt con Diletta Leotta, Can Yaman è a Roma per le riprese del film Viola con il mare con Francesca Chillemi Simona Cavallari; dopodiché sarà sul set di Sandokan, la serie di Rai 1 che lo vedrà protagonista con Luca Argentero e Raoul Bova. Assediato dalle fan appena mette il naso fuori dal portone, al 32enne attore e modello di origini turche non è rimasto che allestire la palestra direttamente nel proprio appartamento.

Dal filmato - che potete ammirare in fondo, cliccando sul link al suo profilo Instagram - sembra però che il divo non sia solo: chi lo riprende di nascosto, mentre si tiene in forma? Diletta, che l’ha seguito nella capitale? Una nuova fiamma? Qualcuno dell’ufficio stampa, a scopo promozionale? Alle follower poco importa: chiunque sia, basta che “condivida” le immagini.

Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)