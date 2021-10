Can Yaman, non serve mascherarsi: assalto continuo giorno e notte VIDEO

Palermo – Un giorno forse qualche sociologo scriverà un trattato sul fenomeno Can Yaman, nel frattempo nel capoluogo siciliano – dove sta alloggiando per le riprese della nuova fiction “Viola come il mare” – continuano giorno e notte appostamenti e assalti delle fan all’attore e modello turco. Qualcuno deve averlo avvertito che continuano a concedersi all’harem rischia di beccarsi il Covid e attaccarlo a tutto il cast, facendo saltare il set.

Ma per le “groupie” è riconoscibile a un miglio di distanza, anche con mascherina e cappuccio della felpa calato in testa (nell'ultimo video). Ormai sono organizzatissime e riescono a conoscere in anticipo spostamenti del divo: “Ho realizzato un sogno, seppur attraverso le transenne sono riuscita a vedere Can, una sensazione indescrivibile”, scrive una ragazza che si accontenta davvero di qualche fotogramma.