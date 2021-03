Belén Rodriguez scoppia in lacrime: “Scusate sono incinta”

Belén Rodriguez è scoppiata in lacrime in diretta a Domenica In. La showgirl è stata ospite nel salotto di Mara Venier nella scorsa puntata di Domenica In trasmessa, ieri 28 marzo e si è commossa mentre parlava della sua famiglia.

Un’intervista a cuore aperto e all’insegna della commozione quella che Belen Rodriguez ha rilasciato ieri pomeriggio ai microfoni di Mara Venier nel salotto della domenica. La showgirl e conduttrice argentina si è commossa parlando della nonna, venuta a mancare diversi anni fa. In particolare, ha raccontato che lei, insieme a tutta la sua famiglia, l’ha sempre supportata, anche quando Belen decise di lasciare l’Argentina e volare verso l'Italia, con l’obiettivo di trovare un posto nel mondo dello spettacolo. “Ricordo il momento in cui andavo in aeroporto con la mia famiglia. Venivano tutti a salutarmi. C'è un momento, alla dogana, in cui tu ti giri per l'ultima volta e saluti. Ricordo che dietro quel vetro c'erano i miei genitori, i miei fratelli, a volte veniva anche mia zia. Mia nonna faceva più fatica a fare il viaggio", ha spiegato Belen.

Nel salotto di Mara Venier, Belén ha parlato a lungo della sua vita privata, lanciando una frecciatina ironica all’indirizzo dell’ex marito Stefano De Martino, che dimostra come i rapporti siano distesi.



La showgirl ormai come lei stessa ha dichiarato sui social, è in dolce attesa. Alla conduttrice ha spiegato che è al sesto mese e ha ribadito di aspettare una femminuccia: "Sono al sesto mese". La pancia è piccina, mangio bene, faccio una dieta equilibrata. Faccio una vita tranquilla anche perché non abbiamo molte opzioni. A casa infastidisco tutti, perché mi lamento in continuazione: ‘Non ce la faccio, non cammino, non mi entrano i pantaloni'. Però ci dicono che in gravidanza siamo più belle. Crediamoci. Ho avuto moltissime nausee. Sono stata per tre mesi sul divano praticamente. Con Santi non mi è successo così. È il karma, io so che lei me le farà pagare tutte".



La figlia di Belén si chiamerà Luna Marie

Come già annunciato, la secondogenita di Belén Rodriguez e primogenita di Antonino Spinalbese, il padre della sua secondogenita, si chiamerà Luna Marie. La showgirl ha ironizzato sul nome prescelto. È certa che i suoi fidanzati non potranno mai dimenticarla: "La chiameremo Luna Marie. Diciamo che chi si fidanzerà con lei, farà molta fatica a scordarla perché ogni volta che vedrà la luna ripenserà a lei. Cosa significa invece il mio nome? Belén significa Betlemme, sono felice di questo nome, è molto religioso. In Italia diventa un nome unico. In Argentina si sente più spesso".

La frecciatina a Stefano De Martino

Belén Rodriguez ha parlato anche del suo primogenito Santiago. Ha spiegato che il bambino ha accolto benissimo il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, anche perché aveva compreso che le cose con Stefano De Martino non potevano funzionare: "I bambini capiscono. Santiago è un bambino speciale. Lui ha un'intelligenza superiore. Non perché sia mio figlio, ma gli è capitata". Poi la frecciatina ironica al suo ex marito: "Santiago è uguale al padre, ma l'intelligenza l'ha presa da me". Ed è scoppiata a ridere: "Sto scherzando". Quindi, ha spiegato:

"Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l'hai messa tutta. I figli poi stanno 24 ore su 24 con noi, le madri fanno più fatica a nascondere la sofferenza. Mi ricordo che Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘. Ci ho messo un bel po' a essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante. Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: ‘Questa persona è giusta'. E io mi sono fidata di lui". Con Antonino Spinalbese, Belén ha ritrovato la felicità: "C'è stata subito affinità, potevo parlare ed essere libera di dire qualsiasi cosa con lui, mi ha incantato".

Le lacrime in diretta per la nonna e per la madre

Ha ricordato la nonna che si mostrava sorridente con lei quando la vedeva partire, ma appena Belén si allontanava piangeva dietro la porta. La showgirl si è commossa ricordandola: "Non riesco a parlare. Questo succede un po' a tutti quelli che emigrano. Ogni volta che decidi di partire, quando parti con pochi soldini da casa…". Poi, si è fermata di nuovo, perché iniziavano a scendere le lacrime: "Sono incinta scusatemi. Sono una patata, questa è la verità". Mara Venier ha mandato la pubblicità per permetterle di ricomporsi. Una volta tornati in studio, Belén ha concluso:

"Ho sacrificato la mia adolescenza, non ho avuto quella di una ragazza normale. Ma la mia è stata una decisione personale. Non è che non ci fosse il cibo a casa. I miei hanno fatto sacrifici come tutti, avevo voglia di ricompensarli in qualche modo. Ho pensato sempre a loro. La prima volta che tornai in Argentina, lo feci senza dirglielo. Comprai un secchio di pittura e un divano nuovo, tornai a sorpresa, mi feci trovare a casa, avevo pitturato i muri da sola".