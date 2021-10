Set cinematografico, Indiana Jones arriva in motoscafo

Siracusa - Arriva in motoscafo Indiana Jones, si cala con una corda nella Grotta dei Cordari, affonda con uno yacht d’epoca nella laguna, fugge da alcuni inseguitori e monta su un'auto d'epoca di due sposi appena convolati a nozze.

Domani, martedì, Harrison Ford, che per la quinta volta, e a 78 anni, intepreta il suolo dell'archeologo esploratore, sarà a Siracusa, ma le riprese saranno anche a Noto, Marsala, Cefalù, Segesta.

A Marsala uno yacht d’epoca affonderà nelle acque dello Stagnone; e a Cefalù dove gli scenografi sono già al lavoro da giorni per ricostruire un angolo di un polveroso e assolato paese siciliano del 1969, con una mega insegna della vecchia Cinzano.

Con Harrison Ford arriva in Sicilia anche il buon Toby Jones (Harry Potter e Captain America) e la bella Phoebe Waller-Bridge, oltre ad Antonio Banderas. Domani set alla Neapolis di Siracusa, mercoledì in set si sposta nei sotterranei di Castello Maniace, tra cavalli e sparatorie. Giovedì tutti a Cefalù dove la troupe dovrebbe restare almeno fino a domenica, per poi spostarsi alla Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo e a Marsala.