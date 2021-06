Licia Colò: vacanze in Sicilia, sceglie Modica tra arte cibo e relax

Modica - Licia Colò ha scelto una vacanza all'insegna del relax, del'arte e del buon cibo Siciliano. Un ritorno a Modica per la conduttrice Licia Colò (Bussolengo, 7 luglio 1962) che è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Sempre sorridente, curiosa, affascinante, negli anni ha conquistato grande popolarità e affetto. Conduttrice televisiva, autrice televisiva, scrittrice e blogger italiana, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro e per la sua attività di divulgazione scientifica. È autrice di vari libri che raccontano di animali e delle sue esperienze in giro per il mondo. Eden un pianeta da salvare, in onda il sabato su La7, è il suo ultimo programma di successo. Licia è nata il 7 luglio del 1962 e quindi quest'anno taglierà il traguardo di 59 anni. Si è dedicata soprattutto all'ambiente. Non solo la natura, ma anche il mondo degli animali. I suoi format televisivi sono andati sempre molto bene.

Dopo essere stata a Modica già due anni fa, Licia è ritornata in Sicilia per una vacanza all'insegna del buon cibo, arte e relax. La bella conduttrice ha scelto di trascorrere una vacanza all'insegna della natura, del relax e del buon cibo siciliano ma senza disdegnare una passeggiata per le vie del centro di Modica che in fatto di arte, molto ha da offrire. Pochi giorni fa era stata avvistata in giro per il centro storico di Modica e poi in un noto locale. Lei amante della natura, ha scelto per il suo soggiorno un agriturismo sito nella campagna del Modicano, immerso nel verde e in piena tranquillità. L’agriturismo che ha un parco pienodi alberi di Ulivo e di Carrubo dispone di 4 suite con jacuzzi in camera e un anche di un ristorante privato, oltre che di una SPA (al momento chiusa a causa normative anti Covid) e la possibilità di un servizio massaggi.

Qui Licia è stata coccolata con i piatti tipici siciliani preparati dal Sig Giovanni. Non sono mancati i ravioli di ricotta vaccina conditi con il sugo della carne di maiale, preparato con lo “stratto” (estratto- conserva) di casa e la maggiorana. Gli gnocchetti alla norma, fatti in casa e il gelo di limone siciliano. Ed infine non poteva mancare la cioccolata tipica di Modicana, il Sig. Giovanni le ha fatto assaggiare la versione al Carrubo e le scorzette di arance candite preparate secondo la tradizione siciliana. E’ stata un vacanza all’insegna del buon cibo genuino, tradzionale e alla scoperta di alcuni prodotti tipici legati al nostro territorio e alle nostre tradizioni culinarie che Licia ha molto apprezzato, ci dice ancora Giovanni. In particolar modo la nota conduttrice, pare abbia apprezzato a “Pastedda” , così chiamata a Modica. La tipica pizza fritta fatta con la farina di russello che anticamente preparavano le nonne, condita con il sale o lo zucchero. Era la tipica merenda che si dava ai bambini. Al Granaio si utilizza ancora la farina di russello macinata a pietra con la qualeviene preparato sia il pane che la pasta fresca che viene servito nel ristorante ad uso esclusivamente della loro clientela. Questo per garantire maggiore relax e privacy durante il soggiorno.

Oggi giorno, un Italiano su due sceglie la vacanza anche per una motivazione golosa, solo 5 anni fa era il 21% (fonte Repubblica) Un settore quello dei turisti gastronomici in forte crescita. Che Licia Colò ci abbia scelto anche per questo? Licia si è mostrata molto cordiale e affabile con i proprietari dell'agriturismo in cui è stata ospite durante la sua vacanza concedendo loro una foto ricordo di questa vacanza siciliana.