Dieta ananas e tonno per un dimagrimento veloce

Tonno e ananas sono due alimenti che possono farci perdere peso velocemente. Questa dieta è ideale soprattutto per chi vuole recuperare in fretta per la prova costume e ha qualche chilo da smaltire. In particolare con la dieta dell'ananas e tonno possiamo perdere fino ai 2 chili. Trattandosi però di un regime dietetico restrittivo non si può seguire per più di 3 giorni. La dieta prevede circa 400 grammi di proteine al giorno. Possiamo scegliere se consumare, oltre che il tonno, carne bianca ovvero coniglio tacchino o pollo. Sì anche alle verdure, crude o cotte, formaggi leggeri, yogurt magri e pesce. Se durante la dieta pratichiamo anche dell'attività fisica possiamo ottenere dei risultati ancora migliori perché andiamo a tonificare la massa muscolare. Come detto, si tratta di una dieta che in ogni caso non possiamo definire equilibrata perché in questi 3 giorni tonno e ananas e qualche altra frutta e verdura saranno gli unici alimenti consentiti. Da evitare quindi le carni, e altri alimenti che non siano quelli che caratterizzano questa dieta. Ma perchè l'ananas e il tonno possono farci dimagrire?

Tonno: proprietà nutrizionali

Possiamo considerare il tonno un alimento che è parte integrante della dieta mediterranea, che gli esperti considerano una delle più salutari al mondo. D'altronde il tonno è un alimento che viene incontro alle esigenze di chi non ha molta pratica ai fornelli e vuole preparare un pranzo veloce e leggero ma allo stesso tempo nutriente. In pratica è l'alimento ideale per i giovani, in particolare per gli studenti universitari. Gli esperti sottolineano che anche il tonno in scatola possiede proprietà nutrizionali simili a quello fresco. In particolare il tonno in scatola come quello fresco ci apporta vitamine del gruppo B e minerali quali ferro, potassio iodio e fosforo. Per giunta il tonno in scatola ci apporta una quantità maggiore di proteine nobili rispetto a quello fresco. Il tonno è un alimento importante anche per la salute cardiovascolare in quanto contiene gli acidi grassi omega 3. Tuttavia il tonno è soggetto all'accumulo di metalli pesanti, in particolare mercurio, pertanto alle donne in gravidanza o che allattano o ai bambini se ne sconsiglia di consumare in grandi quantità.

Ananas: proprietà nutrizionali

Questo frutto esotico divenuto comune sulle nostre tavole soprattutto d'estate è povero di calorie (100 grammi ci apportano solo 40-50 calorie). Originario del Brasile, l'ananas è arrivato in Europa grazie a Cristoforo Colombo che lo scoprirà durante un viaggio ai Caraibi. Questo frutto presenta un indice glicemico basso grazie al contenuto di fibre. Inoltre presenta un elevato contenuto di vitamina C, buono anche l'apporto di Vitamina B6 e anche di minerali quali magnesio rame e calcio. Da un punto di vista della dieta l'ananas ha delle proprietà molto interessanti in quanto contiene la bromelina, un enzima proteolitico ovvero che rende più facile la digestione delle proteine, per cui gli esperti consigliano di mangiarne prima e dopo un pasto. Inoltre la bromelina riducendo la ritenzione idrica può essere d'aiuto anche contro la cellulite.

Dieta tonno e ananas: menù dei 3 giorni

Primo Giorno

Colazione: due fette di ananas accompagnate da due fette di pane integrale oppure biscottate

Pranzo: due fette di ananas accompagnate da carne di manzo (150 grammi) e broccoli bolliti conditi con olio extravergine di oliva

Cena: petto di pollo arrosto (200 grammi) condito con un cucchiaio di olio d'oliva e un pizzico di sale. Come contorno insalata di lattuga e due fette di ananas

Secondo Giorno

Colazione: due fette di ananas più uno yogurt magro

Pranzo: salmone arrostito con un pizzico di sale e condito con olio d'oliva (200 grammi) più due fette di ananas

Cena: una scatoletta di tonno al naturale più dell'insalata a piacere e due fette di ananas

Terzo Giorno

Colazione: Caffè, due fette di pane biscottato integrale e due fette di ananas

Pranzo: petto di pollo (200 grammi) accompagnato da verdure al vapore e due fette di ananas

Cena: vellutata di verdure e due fette di ananas